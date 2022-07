Auxerre : Benoît Costil explique son choix

Depuis son départ libre des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil a rejoint Auxerre pour une saison. Le gardien de 35 ans, interviewé par L'Equipe, s'est exprimé sur son choix de rejoindre la Bourgogne. Le portier international français (1 sélection) au 386 matchs de Ligue 1 souhaitait retrouver du temps de jeu et un projet ambitieux après les complications qu'il a pu connaître en Gironde.

«Pourquoi avoir choisi de rejoindre l’AJA ? Pour jouer, prendre du plaisir. Pour ce que représente Auxerre en France. Et pour travailler avec ce groupe sur lequel j’avais entendu beaucoup de bonnes choses. C’est important pour moi de mettre l’accent sur le plaisir de travailler avec ces gars et Jean-Marc Furlan. Et puis c’est un beau défi d’essayer d’installer de nouveau Auxerre en L1». Un challenge intéressant pour ce gardien d'expérience et pour ce club mythique du championnat de France. La dernière saison de l'AJA remonte à 2011/2012 où le club était descendu en Ligue 2 après avoir terminé dernier avec 34 points.