Le Real Madrid prépare un contrat à 840 M€ pour Kylian Mbappé

En ce jour de Fête Nationale, la France est à l’honneur de l’autre côté des Pyrénées. Comme toujours, Kylian Mbappé fait couler de l’encre en Espagne, où ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Il faut dire que depuis que le capitaine des Bleus a fait savoir le 12 juin dernier par le biais d’une lettre qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, les rumeurs vont bon train à son sujet. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que le PSG veut qu’il prenne une décision très rapidement : prolonger ou rester.

Son retour, a priori la semaine prochaine, sera l’occasion d’en savoir plus sur le sujet. Car Defensa Central explique que Nasser Al-Khelaïfi va rencontrer le joueur âgé de 24 ans. Toujours très en colère, le président parisien souhaite en savoir plus sur la position de KM7 et surtout connaître sa décision. Elle est visiblement toujours la même, à savoir ne pas prolonger son bail au-delà de 2024. Ce que le PSG refuse. Tout cela fait les affaires du Real Madrid, qui joue la montre et ne se précipite pas selon Marca.

Madrid a prévu un contrat XXL

Malgré cela, l’écurie madrilène se prépare à l’éventualité de recruter l’international tricolore. D’ailleurs, DC a révélé ce vendredi que les Merengues avaient déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé en cas de signature. Ainsi, il héritera du 9, laissé libre depuis le départ de Karim Benzema. Le 7 est, lui, déjà la propriété de Vinicius Jr. Outre sa future tunique, les pensionnaires du Real Madrid auraient déjà commencé à plancher sur le contrat du champion du monde 2018 selon Defensa Central. Et les chiffres ont de quoi donner le tournis.

Selon le média spécialisé dans l’actualité du club madrilène, un bail de 6 ans l’attend à Madrid. Son salaire, lui, sera de 30 millions d’euros si on se fie aux informations de DC. C’est bien moins qu’à Paris. Mais à cela, il faudra ajouter 20 millions d’euros de bonus de transfert par saison. Concernant les revenus publicitaires, DC estime qu’il touchera en moyenne 90 millions d’euros par saison. Si on additionne tous les chiffres avancés, cela donne un contrat d’environ 840 millions d’euros. Cela ferait de lui le joueur qui gagne le plus d’argent grâce à son club, devant CR7 et son salaire en or à Al Nassr. Les revenus publicitaires générés grâce au Real Madrid, dont la marque est puissante, font la différence.