OM : Lucho González donne un sacré conseil à Vitinha

Propulsé comme la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM cet hiver (32 M€), Vitinha peine pour le moment à se frayer une place dans le onze d’Igor Tudor. Titularisé une seule fois depuis son arrivée, lors de son premier match face à Nice (défaite 1-3), l’attaquant de 23 ans accumule les miettes depuis. Ce jeudi, l’ancien champion de France avec l’OM (en 2010), Lucho González, a assuré dans un entretien à RMC Sport que le Portugais avait seulement besoin de temps, et en a profité pour lui prodiguer quelques conseils.

«Mon conseil, c’est le temps. Souvent, les supporters ne nous donnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu’on va toujours comparer un joueur avec ce qu’il faisait dans son précédent club, a regretté l’ancien milieu de terrain, lui aussi passé par le championnat portugais, mais à Porto (2005-2009 puis 2012-2014). Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres. Ça dépend aussi beaucoup de la situation du club, de l’entraîneur, de la confiance qu’il parvient à transmettre au joueur… Pendant que certains disent qu’il est la recrue la plus chère, je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, ce sera plus facile. Il va avoir besoin de temps mais il finira par montrer tout son potentiel. Aussi parce que je ne vois pas Marseille payer autant pour un joueur qui n’en vaille pas la peine. Le temps lui donnera raison.»

