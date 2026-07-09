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Un autre joueur du Real Madrid ouvre la porte au Maroc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp

Décidement, le Maroc aime bien faire ses courses en Espagne ces dernières années. Avec plusieurs joueurs nés et formés dans le pays ibère comme Achraf Hakimi ou Brahim Diaz, les Lions de l’Atlas pourraient rajouter un deuxième joueur du Real Madrid à leur effectif ces prochaines années. Il s’agit de Thiago Pitarch, qu’on a régulièrement pu voir à l’œuvre avec le Real Madrid.

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Le grand-père paternel du jeune milieu de terrain merengue est effectivement marocain, ce qui lui permettrait de jouer avec le pays africain. Interrogé par la Cadena SER sur son choix de sélection, il a laissé la porte ouverte au Maroc : « d’abord je veux gagner samedi, et ensuite on verra, ce qui devra, c’est encore très loin, arrivera. D’abord je suis concentré sur l’Euro U19 et ensuite on verra ».

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