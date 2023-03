Benfica : Joao Mario rejoint Eusebio dans les livres d’histoire

Joao Mario est en pleine forme cette saison avec Benfica. A 30 ans, le milieu de terrain portugais réalise des prouesses avec le club lisboète. Auteur de 20 réalisations et 10 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien Intériste continue d’affoler les compteurs. En Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Portugais a déjà inscrit 6 buts avec Benfica. Des chiffres impressionnants qu’il a confirmés lors de la victoire de Benfica face à Bruges comptant pour les 8èmes de finale retour de la C1.

D’autant plus que Joao Mario a réussi la prouesse de rejoindre la légende portugaise Eusebio en marquant 5 réalisations lors de 5 rencontres consécutives en C1. Alors que le milieu de terrain avait marqué dès l’entame de la partie face à Bruges, son but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (2e). Mais ce n’était que partie remise puisqu’il a trouvé la faille sur pénalty en toute fin de match (71e, 4-0). Benfica est en quarts de finale de la Ligue des Champions et Joao Mario n’y est pas étranger.

