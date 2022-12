CdM 2022, Argentine : Javier Pastore juge le Mondial de Lionel Messi

La suite après cette publicité

C'est une affiche au goût singulier qui attend Javier Pastore ce dimanche. Avant la finale de la Coupe du Monde entre son Argentine natale et sa France adoptive, l'ancien milieu de terrain offensif a accordé un entretien au journal L'Équipe. Dans celui-ci, il revient notamment sur les performances de Lionel Messi depuis le début de la compétition.

« Il m'impressionne énormément. On voit un Léo très mûr, très bien préparé. La vérité, c'est qu'il a abordé ce Mondial avec beaucoup de pression, comme toujours en Argentine. Il est le meilleur joueur de monde et on le voit toujours comme le sauveur, "l'élu", celui qui peut faire gagner le trophée. Du coup, il vit forcément ça avec beaucoup de pression, mais je trouve qu'il gère ça super bien sur ce Mondial. Il fait un tournoi incroyable, sans doute l'un de ses meilleurs, au moins sur le plan des stats. Il a toujours joué un rôle important dans toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé mais au Qatar, il ajoute les buts, les passes décisives et les actions magistrales », souligne ainsi El Flaco.