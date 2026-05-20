Ligue des Champions : Luis Enrique promet un nouveau PSG face à Arsenal

Sous un soleil de fin d’après-midi et dans une atmosphère presque suspendue, le Campus PSG a basculé ce mercredi dans une autre dimension. Dix jours avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest, le club parisien ouvre ses portes à la presse pour un media day qui ressemble déjà à une entrée progressive dans l’événement. La saison de Ligue 1 est terminée, le titre de champion est officiellement dans la poche pour les hommes de Luis Enrique, et Paris avance désormais avec une seule obsession en tête. Gagner encore et rester sur le trône de l’Europe. Les visages ont été globalement détendus, mais les regards disent autre chose. Ceux d’un groupe qui sait qu’il arrive au rendez-vous le plus important de son année avec le poids d’un nouveau statut. En face, Arsenal débarquera en Hongrie avec le costume du champion d’Angleterre après avoir repris le pouvoir en Premier League, et cette affiche donne déjà une impression de sommet continental entre deux équipes arrivées à maturité au même moment.

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Ce media day parisien a aussi la saveur d’un dernier grand rassemblement avant la montée de tension finale. Sur les terrains de Poissy, tous les regards étaient forcément tournés vers Achraf Hakimi, attendu de retour à l’entraînement collectif après sa blessure à la cuisse contractée contre le Bayern. Le latéral marocain devrait être bien présent dans le groupe pour la finale et son retour apporte déjà un peu d’air à un effectif qui a connu quelques alertes physiques ces derniers jours. Ousmane Dembélé traîne encore une gêne au mollet droit après sa sortie prématurée lors du derby face au Paris FC, mais l’inquiétude reste limitée en interne et sa présence contre Arsenal ne fait quasiment aucun doute, et en ce sens la conférence de presse de Luis Enrique était attendue et l’Asturien a confirmé que «tout le monde était prêt». Au milieu des caméras, des perches et des photographes installés le long des terrains, ce sera aussi cela le décor du PSG à dix jours du plus grand rendez-vous de sa saison. Une équipe championne de France, marquée par une longue campagne européenne, qui tente désormais de préserver son équilibre nerveux avant le grand saut.

Une préparation taillée sur mesure

Interrogé sur la finale à venir face à Arsenal et sur la progression collective de son équipe dans les grands rendez-vous européens, Luis Enrique a dressé un portrait très élogieux du champion d’Angleterre tout en soulignant les progrès défensifs du PSG dans les matches de très haut niveau. «La chose la plus importante pour nous, c’est de nous regarder et beaucoup moins les adversaires. C’est normal pendant ce type de match, sur la meilleure compétition, de s’adapter à l’adversaire. Contre le Bayern et Arsenal, on sait qu’ils ont beaucoup le ballon. On s’est encore améliorés sur ce type de matchs et on en est contents. Ils méritent de gagner cette Premier League. Ils ont fait une grosse année incroyable. On a l’expérience passée contre Arsenal. On connaît leurs qualités. C’est la meilleure équipe du monde sans ballon. Et avec le ballon, ils sont capables de marquer beaucoup. C’est une combinaison merveilleuse. On peut voir une superbe finale. Si vous voyez les statistiques d’Arsenal, vous verrez qu’Arteta est un leader, c’est lui qui a apporté une mentalité de gagnant. Depuis 4-5 saisons, ils s’améliorent chaque année. Ils savent jouer avec le ballon et sans ballon, c’est la meilleure équipe d’Europe. Ils ont gagné la Premier League, ce qui est unique. L’année dernière, nous avons eu le mérite de les battre. Arteta est un très grand entraîneur. Il était au meilleur endroit pour apprendre avec Guardiola. Arteta comme joueur je ne l’ai connu qu’un an à Barcelone»

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Le technicien espagnol a également été relancé sur sa philosophie de jeu et sur sa volonté de contrôle, un thème qu’il aborde avec davantage de recul à mesure que le football évolue et que les générations changent dans un vestiaire. «Je pense que j’ai dit cela il y a 2 ans. Chaque année, je contrôle de moins en moins. Les choses changent tout le temps. Les choses importantes, je les contrôle toujours. Mais il y a des choses moins importantes que je ne peux pas contrôler car le football change toujours. L’avenir du football va dans ce schéma. Il faut avoir un peu moins de contrôle pour surprendre les adversaires. Le football m’a donné beaucoup plus que je lui donne. Je n’ai jamais essayé d’être le meilleur entraîneur. Chaque matin, je me lève pour gagner les matchs. Mais ça évolue car je suis plus vieux et les joueurs plus jeunes, ils sont plus jeunes que mon fils. Chaque année, je dois changer des choses. J’aime cette imprévisibilité. Je pense juste à être performant, faire de meilleurs entraînements et de faire progresser les joueurs. On doit toujours s’adapter. Les joueurs sont beaucoup plus jeunes que mon fils. Tu dois chaque année changer des choses. J’adore ces choses imprévisibles. Il faut être compétitif. Tout le monde est prêt. Chacun arrive d’une manière différente. Mais ça sera une semaine avec beaucoup de changements, des jours de repos et beaucoup d’entraînements pour préparer les petits détails offensifs et défensifs. Le reste, c’est le soleil à Paris et à Budapest. Il y avait plus de pression l’année dernière, c’était très difficile à gérer. Il y a des choses pareilles mais la majorité des joueurs connait ce schéma. Savoir gérer cette pression, ce sera la clef, mais je pense qu’on sera mieux préparés que l’année dernière.»

Dans la suite de sa conférence de presse, Luis Enrique a détaillé la gestion humaine et physique de ce long tunnel qui mène jusqu’à la finale de Budapest. repos, travail tactique et cohésion de groupe… L’entraîneur parisien veut maintenir son effectif dans un climat le plus serein possible. «Ce qui est important, c’est que les joueurs qui arrivent au Campus vivent un moment de plaisir, en profitant avec les coéquipiers, aller à la piscine… Travailler en s’amusant. C’est une part très importante. Tu as besoin de jours libres pour faire des choses différentes avec ta famille. On cherche à faire les choses différemment. Le repos est très important. Avoir des moments où tu décides où tu veux être, avec tes copains ou ta famille. Quand tu arrives au Campus, je veux tout le temps que les joueurs soient heureux et profitent. Nous voulons être une petite famille, spécialement ces prochaines semaines. Il faut profiter pour qu’au Campus, ils soient tous heureux. Ils doivent se sentir chanceux et heureux comme une famille entre nous. Surtout ces prochaines semaines. C’est un peu différent de l’année dernière car on avait la finale de la Coupe de France. Cette année, on n’en a pas. On jouera un petit match amical pour travailler la tactique. On a beaucoup de temps. On va préparer le match d’Arsenal et travailler sur des petits détails pour attaquer et défendre encore mieux, on va essayer si Arsenal nous laisse pour arriver dans cette belle ville de Budapest», a-t-il conclu. À dix jours de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG entre dans le temps suspendu des très grands rendez-vous européens.