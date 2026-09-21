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«Il nuit plus qu’il n’apporte», Vinicius Jr taclé par une ancienne gloire du Real Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vinicius Jr face à l'Espanyol @Maxppp

Battu 2-1 ce dimanche lors du derby par l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a été particulièrement décevant. Un homme a été particulièrement pointé du doigt, il s’agit de Vinicius Junior. Décevant et rapidement remplacé par Yan Diomandé (52e), l’ailier brésilien a quitté le terrain précocement. Sa prestation et son niveau affiché n’ont pas été appréciés par Santiago Canizares qui l’a particulièrement ciblé sur les ondes de la Cope.

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«Il s’agit d’un joueur qui, actuellement, et même avec le brassard de capitaine, nuit bien plus qu’il n’apporte. On peut se permettre un joueur qui ne court pas, deux, c’est impossible. Si on en ajoute un troisième, c’est catastrophique. Je pense que ces attitudes désorganisent l’équipe, obligeant les défenseurs à défendre dans la surface et les milieux à redescendre en défense, et ça ne fonctionne pas», a lâché l’ancien du Real Madrid et de Valence dans l’émission « Tiempo de Juego ».

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