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Un nouveau sponsor à 5 M€ annuels pour le PSG

Par Chemssdine Belgacem
PSG @Maxppp

Le Paris Saint-Germain s’apprête à signer avec un nouveau partenaire de poids. Selon L’Équipe, le club de la capitale est sur le point de formaliser un accord avec le géant français des cosmétiques L’Oréal pour un engagement d’au moins deux ans, dont le montant annuel est estimé à moins de 5 millions d’euros.

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Après avoir récemment bouclé des accords avec Coca-Cola et le constructeur automobile BYD, le double champion d’Europe poursuit sa stratégie en multipliant les contrats de sponsorings.

Pub. le - MAJ le
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