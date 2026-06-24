CdM 2026, Maroc : encore buteur, Ismael Saibari entre dans l’histoire

C’est un moment d’histoire pour le Maroc et surtout pour Ismael Saibari. Encore titulaire dans l’attaque des Lions de l’Atlas, le futur joueur du Bayern Munich a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Après son but face au Brésil puis celui face à l’Écosse, l’attaquant de 25 ans a donc marqué lors de trois matchs consécutifs.

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💥 Le Maroc égalise dans la foulée grâce à Saibari, sur une passe délicieuse d'Hakimi ! 2-2 ! https://t.co/If46EDNYN9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 24, 2026

En plus de devenir le meilleur buteur du Maroc en Coupe du Monde à égalité avec Youssef En-Nesyri (3 buts), Ismael Saibari est devenu le premier joueur africain à marquer dans trois rencontres consécutives. Chapeau !