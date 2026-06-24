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CdM 2026, Maroc : encore buteur, Ismael Saibari entre dans l’histoire

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ismael Saibari @Maxppp
Maroc 4-2 Haïti
winamax
1 1.19 N 7.25 2 12.5 bonus 100€

C’est un moment d’histoire pour le Maroc et surtout pour Ismael Saibari. Encore titulaire dans l’attaque des Lions de l’Atlas, le futur joueur du Bayern Munich a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Après son but face au Brésil puis celui face à l’Écosse, l’attaquant de 25 ans a donc marqué lors de trois matchs consécutifs.

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En plus de devenir le meilleur buteur du Maroc en Coupe du Monde à égalité avec Youssef En-Nesyri (3 buts), Ismael Saibari est devenu le premier joueur africain à marquer dans trois rencontres consécutives. Chapeau !

Pub. le - MAJ le
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