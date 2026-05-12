Real Madrid : l’Espagne pousse pour la vente de Kylian Mbappé

Après le Kylian Saint-Germain, place au Real Mbappé. Depuis son arrivée au sein de la Casa Blanca, le Français fait parler de lui tous les jours ou presque. C’était déjà le cas avant sa signature. Les médias ibériques multipliaient les articles au sujet d’un potentiel transfert. Certains médias et journalistes avaient d’ailleurs eu le cœur brisé lorsqu’il avait décidé de prolonger son bail au Paris Saint-Germain en 2022. On parlait de trahison envers Florentino Pérez et le club de ses rêves. Deux ans plus tard, Mbappé a donc rejoint les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Pour le club comme pour lui, tout était réuni pour que KM10 domine les débats et enchaîne les titres collectifs et individuels. Mais le bilan est maigre pour le moment.

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Malgré des buts et des statistiques globalement bonnes, le capitaine des Bleus n’a pas eu l’impact escompté. Le Real Madrid comme certains de ses coéquipiers estiment qu’il n’est pas (encore) le leader espéré. Du côté des supporters, c’est aussi la déception. Sur Defensa Central, ils sont 16% à penser qu’il est responsable de la mauvaise saison des Merengues (sur près de 10 000 votes). Mais il n’est pas le seul à être blâmé. Vinicius Jr (18 %) et toute l’équipe au complet (24%) sont pointés du doigt dans ce sondage. Il y a quelques jours, les supporters du Real Madrid ont été invités à signer une pétition demandant le départ de Kylian Mbappé (Mbappé Fuera). Celle-ci a atteint près de 60 millions de signatures. Mais il y a eu de gros doutes concernant sa fiabilité.

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Le sujet d’une vente n’est pas tabou

Ce qui est sûr, c’est que Mbappé n’est plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale espagnole. Il faut dire qu’en plus de son niveau de jeu, son attitude consterne les amoureux du club. Son voyage en Italie avec Ester Exposito, ses rires à la sortie de Valdebebas après l’accrochage entre Valverde et Tchouameni ou encore son message sur Instagram pendant que son équipe perdait 2 à 0 ont été mal perçus. Plusieurs voix s’élèvent de l’autre côté des Pyrénées afin de le tacler. L’une des plus fortes est celle de Tomas Roncero. Journaliste pour AS, il n’en peut plus. «Le Barça nous a battus en Liga pour la deuxième année consécutive, et cela a coïncidé avec la présence de Mbappé. Je ne vais pas dire que c’est de sa faute, je sais qu’il est très bon, mais quelque chose ne va pas…»

Il a ajouté : «sans Mbappé, nous serions champions d’Espagne et d’Europe, et avec lui, nous n’avons gagné ni la Ligue des Champions, ni la Liga, ni la Coupe du Roi, ni rien du tout». Furieux contre lui, Roncero lui laisse encore une chance de tout changer et d’enfin faire gagner le Real Madrid. D’autres, eux, sont déjà passés à l’étape d’après. C’est le cas de Josep Pedrerol. Fervent défenseur de Mbappé, le présentateur d’El Chiringuito a poussé pour sa venue à Madrid et a souvent été de son côté. A présent, il estime que son attitude est presque impardonnable. « Ce Mbappé-là, je le vends. Je le redis, ce Mbappé-là je le vends (…) Il n’y a pas de compromis à faire, ce n’est pas un leader de vestiaire, il faut le vendre demain.»

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Certains au Real Madrid sacrifieraient Mbappé

Toujours dans cette émission, Jorge D’Alessandro a aussi réclamé la vente du Bondynois dans la nuit d’hier. «Je vendrai Mbappé et j’achèterai Haaland», a-t-il avoué. D’autres voix, qui se font rares en ce moment, estiment qu’il ne faut pas s’en séparer comme Paco Gonzalez sur la Cadena COPE. «Vous critiquez tous Mbappé, mais que fait le Real Madrid ? Il veut s’en débarrasser ? Et Vinicius, qui demande 30 millions ? Mbappé ou Vinicius, il faut choisir. Si on paie Mbappé 40 ou 50 millions, je ne donnerai pas 30 millions à Vinicius ! S’il faut choisir entre les deux, je choisis Mbappé. Je pense que Vinicius est extrêmement gâté, donc je ne sais pas ce qui va se passer.» Pourtant Onda Cero annonce que le Real Madrid a déjà choisi son nouveau leader. Ce sera Vini Jr.

Florentino Pérez s’est déjà entretenu avec le Brésilien, qui n’a pas encore prolongé. L’idée est de lui confier plus de responsabilités et de mener le vestiaire. Il pourrait même hériter du brassard. Ce qui serait un nouveau camouflet pour Mbappé, censé être le leader de cette équipe. Certains membres du club, interrogés par Mundo Deportivo, estime que KM10 est intouchable tout en avouant que les difficultés entre Vini et lui sur le terrain pourraient faire évoluer les choses. C’est-à-dire une vente de l’un des deux joueurs. MD ajoute : «compte tenu des événements de ces dernières semaines, elles privilégieraient un départ de Mbappé.» Ce que le président refuse pour le moment. Il veut bâtir autour de Mbappé, Vini et Bellingham. Pérez compte sur Florentino Pérez pour redresser la barre et enfin tirer le meilleur du Français. José Mourinho, qui a déjà échangé avec l’attaquant tricolore, a du pain sur la planche.