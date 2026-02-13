OM : Jacques Abardonado rend hommage à Roberto De Zerbi

Adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado est devenu une figure marseillaise au fil des saisons. En attendant l’arrivée du successeur du coach italien, "Pancho" sera sur le banc de l’OM demain pour la réception de Strasbourg en championnat. En conférence de presse ce vendredi, il a tenu à rendre hommage à Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

«C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. »