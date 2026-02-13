Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OM : Jacques Abardonado rend hommage à Roberto De Zerbi

Par Jordan Pardon
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

Adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado est devenu une figure marseillaise au fil des saisons. En attendant l’arrivée du successeur du coach italien, "Pancho" sera sur le banc de l’OM demain pour la réception de Strasbourg en championnat. En conférence de presse ce vendredi, il a tenu à rendre hommage à Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

«C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier