EdF : Christopher Nkunku veut s'inscrire dans la durée avec les Bleus

Pour les matchs amicaux face à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps a fait appel à deux nouveaux joueurs. En effet, Jonathan Clauss et Christopher Nkunku découvriront l'Equipe de France pour la première fois. Le milieu offensif de Leipzig est revenu sur les émotions ressenties au moment de voir son nom dans la liste : «je suis très fier. J'étais en train de me préparer car j'avais une séance individuelle avec mon préparateur physique mais j'ai suivi la liste en direct. Quand j'ai entendu mon nom, c'était vraiment de la fierté, j'étais content.» Cependant, il est conscient qu'être convoqué une fois ne veut pas dire que tout est acquis : «ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape. La prochaine est encore plus dure : rester le plus longtemps possible.»

Présent dans l'émission de RMC, Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG a été interrogé sur son poste de prédilection, affirmant ne pas avoir de préférence tant qu'il est sur le terrain, même s'il est plus habitué à jouer dans l'axe : «je me vois jouer seulement sur le terrain mais pas à un poste précis. J'arrive sans appréhension avec l'envie de montrer et d’apprendre. J'ai fait deux saisons comme relayeur, maintenant le coach m'utilise plus près du but. C’est pour ça que j’ai plus d’opportunité de marquer ou de faire marquer. J'ai été formé dans l'axe, ce qui me correspond bien.» Auteur de 26 buts et 15 passes décisives TCC cette saison, Nkunku vise assurément une place dans le groupe pour le Qatar en fin d'année. Il a en tout cas toutes les qualités pour y arriver.