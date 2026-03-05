OL - Lens : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la fin des quarts de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Rémy Descamps dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tyler Morton et Abner Vinicius. Devant, Roman Yaremchuk est soutenu par Endrick.

De leur côté, les Artésiens s’organisent dans un 3-4-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nidal Čelik, Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr en défense. Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson composent l’entrejeu alors que Saud Abdulhamid et Matthieu Udol occupent les ailes. En pointe, Odsonne Édouard est accompagné par Florian Thauvin et Wesley Saïd.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk

RC Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Édouard, Saïd