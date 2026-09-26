Le vestiaire des Bleus est déjà fan de Zinedine Zidane !

Zinedine Zidane n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts sur le banc de l’équipe de France. Pour sa première rencontre comme sélectionneur, le champion du monde 1998 a, en effet, conduit les Bleus à la victoire en Turquie (1-0), au terme d’une rencontre difficile et marquée par la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Mais au-delà du résultat, c’est surtout l’accueil réservé par ses joueurs qui marque les premiers pas de cette nouvelle ère. Dans le vestiaire français, les témoignages sont ainsi déjà particulièrement enthousiastes, à l’image de Rayan Cherki, qui n’a pas caché son plaisir d’évoluer sous les ordres de Zidane

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«C’est un pur plaisir. On connaît son passé de joueur et d’entraîneur, on avait à cœur de commencer cette nouvelle aventure avec une victoire. C’est vraiment bon à prendre parce que le match n’était vraiment pas facile au vu des circonstances. Cette victoire, elle est pour lui», a lancé le milieu offensif de Manchester City après la rencontre. Et l’ancien Lyonnais n’est pas le seul à avoir apprécié les premières méthodes du nouveau sélectionneur. Estéban Lepaul, pour sa première sélection, a lui aussi souligné la liberté laissée par le technicien français : «il laisse la liberté aux joueurs, il veut que les joueurs prennent leurs responsabilités, fassent des choses eux-mêmes». Un discours qui semble trouver un écho favorable auprès d’un groupe habitué à travailler avec un sélectionneur aux méthodes différentes.

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Une méthode déjà validée

Cette relation semble également s’appuyer sur le calme affiché par Zidane, un trait de caractère particulièrement apprécié par ses joueurs. Jules Koundé a notamment raconté que le sélectionneur était resté très serein pendant la rencontre, demandant à ses joueurs de «continuer à tenter». Des propos rappelant ceux tenus par Adrien Rabiot lors de la conférence de presse d’avant-match. Lepaul a, de son côté, ajouté le caractère «pointilleux» de ZZ, capable de corriger certains détails défensifs et offensifs tout en évitant le superflu. Une approche qui semble déjà contribuer à instaurer un climat de confiance.

Alors oui, le contenu n’a pas été parfait, notamment dans une rencontre disputée sur une pelouse très compliquée, mais les Bleus ont apprécié l’état d’esprit affiché et les premières intentions de jeu. Le sélectionneur lui-même retenait les nombreux éléments positifs après la rencontre, évoquant une équipe capable de presser haut et de récupérer rapidement le ballon après seulement trois entraînements et demi. Reste désormais à savoir si cette adhésion se confirmera dans la durée. Une chose est sûre, après cette première sortie, l’ancien technicien du Real Madrid a déjà réussi à créer un enthousiasme certain autour de lui au sein du vestiaire tricolore.