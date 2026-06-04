Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Anthony Lopes a déjà retrouvé un club en Ligue 1

Par Valentin Feuillette
1 min.
Anthony Lopes @Maxppp

Anthony Lopes va poursuivre sa carrière en Ligue 1. En fin de contrat avec le FC Nantes, relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison, le gardien de 35 ans s’apprête à s’engager avec le SCO d’Angers. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais a déjà passé sa visite médicale après avoir découvert les installations du club angevin.

La suite après cette publicité

Fort de ses 427 matches disputés en Ligue 1, Lopes devrait signer un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Après Lyon et Nantes, l’international portugais va ainsi connaître le troisième club de sa carrière dans l’élite française, avec l’objectif d’apporter son expérience au maintien du SCO.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers
Anthony Lopes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
Anthony Lopes Anthony Lopes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier