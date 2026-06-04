Anthony Lopes a déjà retrouvé un club en Ligue 1

Anthony Lopes va poursuivre sa carrière en Ligue 1. En fin de contrat avec le FC Nantes, relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison, le gardien de 35 ans s’apprête à s’engager avec le SCO d’Angers. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais a déjà passé sa visite médicale après avoir découvert les installations du club angevin.

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Fort de ses 427 matches disputés en Ligue 1, Lopes devrait signer un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Après Lyon et Nantes, l’international portugais va ainsi connaître le troisième club de sa carrière dans l’élite française, avec l’objectif d’apporter son expérience au maintien du SCO.