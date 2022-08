Liga : l'Atlético s'impose face à Valence grâce à Griezmann

Valence recevait l'Atlético Madrid en cloture de la 3ème journée de Liga ce lundi soir. Et s'il n'y a pas eu qu'un seul but en faveur des joueurs de Diego Simeone (1-0), la rencontre a été très spectaculaire, surtout en première période. La VAR a notamment du intervenir à deux reprises pour aider l'arbitre, Guillermo Cuadra Fernandez, qui est allé consulter son écran de contrôle sur les deux situations chaudes. Le superbe but de Musah, d'un missile des 30 mètres (23e), a notamment été refusé à cause d'une faute de Diakhaby en amont de la frappe limpide de l'Américain (26e). Un peu plus d'une dizaine de minutes plus tard, c'est l'expulsion de Correia qui a été annulée (39e), la décision initiale de l'arbitre étant jugée trop sévère (41e). Le Portugais a écopé d'un simple carton jaune après avoir retenu Morata, seul sur la gauche, aux abords de la surface des Ches.

Juste avant la pause, Joao Felix a réalisé un superbe geste acrobatique au second poteau à la suite d'un corner madrilène mais sa reprise est passé à côté des cages de Mamardashvili (45e+5). Après la mi-temps, l'intensité est légèrement redescendue. Il a fallu attendre l'heure de jeu et l'entrée de Griezmann pour enfin assister au premier but de la partie. Le Français, tout juste rentré à la place de Kondogbia (64e), a marqué sur son premier ballon du match. A la réception d'une passe de Lemar, le natif de Mâcon a enclenché une frappe rasante, déviée par Soler, qui s'en est allée tromper le gardien de Valence (66e). Le score n'a plus bougé après cela malgré un nouveau but refusé, pour l'Atlético cette fois-ci. Cunha, dont la tête victorieuse a trompé la vigilance du portier des Ches, s'est rendu coupable d'un hors-jeu sur le coup franc de Carrasco (84e). Avec cette victoire, les Colchoneros remontent à la 6ème place tandis que Valence reste scotché à la 14ème place.