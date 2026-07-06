Newcastle : le message d’adieu de Sandro Tonali

C’est officiel depuis quelques minutes, Sandro Tonali quitte Newcastle pour rejoindre Tottenham, qui a déboursé la somme de 115 M€ pour recruter l’international italien. Ce dernier cherchait à quitter les Magpies cet été, et a pendant longtemps été cité du côté d’Arsenal ou Manchester City. C’est finalement un cran en dessous, à Tottenham, qu’il débarque. Il a pris le temps de saluer les fans de Newcastle sur son compte Instagram, lui qui a passé trois saisons dans le nord de l’Angleterre.

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« Il y a trois ans, je suis arrivé à Newcastle sans trop savoir à quoi m’attendre. Aujourd’hui, l’heure est aux adieux et il est difficile de trouver les mots justes. Je tiens d’abord à remercier le club. Merci aux personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre au centre d’entraînement, et à tous ceux qui m’ont accueilli et m’ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Merci au staff et à mes coéquipiers d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé à grandir. Une mention spéciale à l’entraîneur, Eddie, qui a été un véritable guide et m’a toujours soutenu tout au long de cette aventure. Mais surtout, je veux m’adresser directement aux supporters. Quand j’ai traversé des moments difficiles, vous étiez là. Je ne me suis jamais senti seul, pas une seule journée. J’ai ressenti ce soutien à chaque fois que j’étais à St James’ Park. C’est quelque chose que je garderai en moi pour le restant de mes jours. Ensemble, nous avons accompli quelque chose que cette ville attendait depuis des décennies. Ce jour-là à Wembley, c’était spécial ; nous avons partagé un moment historique. Aux supporters qui n’ont jamais cessé d’y croire, qui n’ont jamais arrêté d’encourager ce club et qui étaient présents dans les moments les plus durs : ce trophée était pour vous. C’est le football qui m’a conduit à Newcastle. Aujourd’hui, je repars avec ma femme et notre fils, né durant mon séjour ici. Cette ville m’a apporté bien plus que du football. Elle m’a offert un foyer, des souvenirs que je chérirai à jamais et des personnes envers qui je serai toujours reconnaissant. Merci pour tout », peut-on lire sur son post.