Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

L’OL sur le point de vendre un jeune formé au club

Par Aurélien Macedo
1 min.
Téo Barisic, le capitaine de la réserve de l'OL @Maxppp

Jeune espoir du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Teo Barisic a rongé son frein sur le banc en ce début de saison. Polyvalent défenseur capable de jouer latéral droit (son poste initial) comme défenseur central, le joueur de 21 ans n’a joué que 21 minutes lors de la large victoire de son équipe contre le Maccabi Tel Aviv (6-0). Bloqué dans l’effectif de Paulo Fonseca, il va changer d’air.

La suite après cette publicité

Alors qu’il avait prolongé de trois ans cet été jusqu’en juin 2028, l’international U21 croate se dirige vers le club de Rijeka, l’un des plus gros clubs de Croatie. Ainsi, ces derniers devraient débourser un peu moins de 500 000 euros pour s’adjuger ses services tandis que l’Olympique Lyonnais disposerait d’un pourcentage sur une future vente. Le dossier devrait se finaliser au cours des prochains jours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
1. HNL (Croatie)
Lyon
Rijeka
Téo Barišić

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
1. HNL (Croatie) 1. HNL (Croatie)
Lyon Logo Lyon
Rijeka Logo Rijeka
Téo Barišić Téo Barišić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier