L’OL sur le point de vendre un jeune formé au club

Jeune espoir du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Teo Barisic a rongé son frein sur le banc en ce début de saison. Polyvalent défenseur capable de jouer latéral droit (son poste initial) comme défenseur central, le joueur de 21 ans n’a joué que 21 minutes lors de la large victoire de son équipe contre le Maccabi Tel Aviv (6-0). Bloqué dans l’effectif de Paulo Fonseca, il va changer d’air.

Alors qu’il avait prolongé de trois ans cet été jusqu’en juin 2028, l’international U21 croate se dirige vers le club de Rijeka, l’un des plus gros clubs de Croatie. Ainsi, ces derniers devraient débourser un peu moins de 500 000 euros pour s’adjuger ses services tandis que l’Olympique Lyonnais disposerait d’un pourcentage sur une future vente. Le dossier devrait se finaliser au cours des prochains jours.