Inter Miami : Lionel Messi, et maintenant ?

C’était le rideau de fin. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami faisait ses adieux à cette saison 2023, avec une défaite 1-0 sur la pelouse du Charlotte FC. Une année marquée, forcément, par l’arrivée de Lionel Messi cet été, offrant à l’écurie floridienne un énorme coup de projecteur au niveau mondial. Mais sportivement, on peut parler de déception. Il y a eu cette Leagues Cup, compétition opposant les franchises nord-américaines aux écuries mexicaines, remportée face à Nashville avec un titre de MVP pour La Pulga. Mais en Major League Soccer, les ouailles du Tata Martino, aussi arrivé en cours de saison, ont terminé à la quatorzième et avant-dernière place de la conférence est…

La suite après cette publicité

Quant à l’Argentin, il a délivré des prestations plus que satisfaisantes. En plus d’avoir rempli le DRV PNK Stadium et toutes les arènes dans lesquelles l’équipe de Miami jouait, et d’avoir battu des records de ventes de maillots en MLS, la légende du FC Barcelone a terminé cet exercice avec 11 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. C’est un seul but de moins que le meilleur buteur de l’équipe, Josep Martinez, qui a disputé l’intégralité de la saison (32 matchs au total). Il faut signaler qu’il a souvent été mis au repos en championnat, tout comme il a connu quelques pépins physiques. Ce match face à Charlotte cette nuit était d’ailleurs sa première titularisation depuis un mois.

À lire

Inter Miami : Lionel Messi en dit plus sur son avenir

Des débuts encourageants

Les chiffres ne mentent pas, l’Inter Miami est bien plus fort avec Messi. Lorsque l’Argentin a joué, le club floridien a remporté 8 de ses 14 rencontres, avec 4 nuls dont 3 conclus sur une victoire aux tirs au but, et 2 petites défaites seulement. La saison n’est pas cependant totalement terminée pour Messi, qui a encore quatre matchs à jouer en 2023 : deux matchs amicaux en Chine dans le cadre d’une tournée de l’Inter Miami le 5 et 8 novembre, puis, deux énormes chocs en sélection face à l’Uruguay (16 novembre) et le Brésil (21 novembre), dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Mondial. Puis, il aura plusieurs semaines de repos avant la présaison, et le début de la Major League Soccer 2024, prévu pour fin février ou début mars (le calendrier n’a pas été dévoilé officiellement). Il pourrait cependant y avoir des matchs de la Ligue des Champions de la CONCACAF avant le début de la MLS ; compétition à laquelle participera Miami grâce à sa victoire en Leagues Cup.

La suite après cette publicité

Si l’hypothèse d’un court prêt en Europe cet hiver avait été évoquée, elle a aussitôt été balayée d’un revers de main par l’Argentin. La saison prochaine en revanche, ses coéquipiers et lui devront faire bien mieux, et l’objectif est clair : faire partie des meilleures équipes de MLS. L’intersaison s’annonce en plus assez agitée, puisque Josef Martinez ne continuera pas l’aventure. Ce qui ouvrirait les portes de l’équipe à un certain Luis Suarez, que l’Inter Miami rêve d’enrôler depuis un moment déjà. L’hiver s’annonce chaud du côté de Miami, et nul doute que David Beckham, qui a déjà fait venir Jordi Alba et Sergio Busquets pour épauler La Pulga, a de sacrés plans…