Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de Chelsea !

Depuis le rachat de Chelsea FC par BlueCo en 2022, les Blues n’en finissent plus d’enchaîner les changements d’entraîneur. Après les passages de Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, Liam Rosenior et Callum McFarlane, la direction londonienne a cette fois décidé de miser sur Xabi Alonso. Libre depuis son départ du Real Madrid en janvier dernier, l’Espagnol a officiellement été nommé nouvel entraîneur des Blues. L’ancien joueur de Liverpool, qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, s’est engagé pour les quatre prochaines années.

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Il y a encore quelques mois, Xabi Alonso débarquait pourtant dans la capitale espagnole avec l’étiquette de l’un des entraîneurs les plus prometteurs d’Europe après son passage remarqué à Leverkusen. Son arrivée chez les Merengues devait permettre de relancer une formation en perte de vitesse tout en imposant une identité de jeu claire. Mais malgré des débuts encourageants, l’aventure a rapidement tourné au cauchemar. Entre performances décevantes, tensions internes et implication jugée insuffisante de certains cadres, le technicien espagnol n’a jamais réussi à stabiliser le vestiaire madrilène. Face à cette situation, Florentino Pérez avait finalement pris la décision de mettre fin à son mandat seulement sept mois après son arrivée. Une courte expérience pour l’ancien milieu de terrain, qui retrouve désormais un nouveau défi majeur dans un contexte tout aussi instable à Chelsea.

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Un troisième championnat en tant qu’entraîneur pour Alonso

« Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Xabi Alonso en tant que Manager de l’Équipe Masculine. L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, ayant signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Bienvenue à Chelsea, Xabi ! », ont publié les pensionnaires de Stamford Bridge.

Du côté londonien, cette nomination s’inscrit dans la volonté de reconstruire un projet cohérent après plusieurs saisons marquées par l’irrégularité et des choix sportifs contestés. Avec son profil moderne et son expérience acquise entre Leverkusen et Madrid, Xabi Alonso devra désormais réussir là où beaucoup ont échoué depuis trois ans : redonner une véritable identité aux Blues et replacer Chelsea parmi les grandes puissances de Premier League et d’Europe.