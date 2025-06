EdF : Cherki sous le charme de Doué

Durant le point presse des Bleus, Rayan Cherki a encensé Désiré Doué, homme de la finale de la Ligue des Champions en inscrivant 2 buts et 1 passe pour le PSG.

« Je pense qu’on va tous répondre la même chose, il est extrêmement fort. Il a une marge de progression importante encore. Quand on voit le match qu’il a fait en finale on ne peut qu’applaudir et il le mérite. Parce qu’il est bon de partout, il travaille donc c’est logique et je lui souhaite encore de vivre des centaines de matches comme ça »