Éliminatoires CAN 2027 : pour la première de Patrick Vieira, le Sénégal déçoit et bute sur le Mozambique !

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 ont officiellement débuté jeudi, avec notamment la victoire de la Côte d’Ivoire face au Ghana, et ils se poursuivent ce vendredi, avec plusieurs cadors au programme. Dont le Sénégal, désormais entraîné par Patrick Vieira, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, dont les premiers pas en conférence de presse se sont accompagnés de quelques railleries, en raison d’une prononciation douteuse de quelques noms et d’une langue qui a fourché pour Sadio Mané, appelé « Madio Sané ». Mais c’est le terrain qui déterminera les qualités de Vieira en tant que sélectionneur, où ses premiers choix, pour ce déplacement au Mozambique, l’ont amené à laisser Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye, ses deux anciens, sur le banc, avec le brassard donné à Moussa Niakhaté.

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Sur un terrain indigne de ce nom, les Lions de la Teranga devaient s’appliquer sur chaque passe, chaque contrôle, et ils parvenaient à mettre du rythme dans les premières minutes, articulés dans un 4-2-3-1 tendant vers le 4-4-2 tant Pape Matar Sarr évoluait haut auprès de Nicolas Jackson. Un gros pressing était impulsé par les Sénégalais, qui s’appuyaient aussi sur la vitesse du Lensois Sima à gauche pour créer la panique au Mozambique. Un magnifique mouvement collectif était interrompu in extremis par la défense mozambicaine devant le très remuant Sima (15e). Qui s’offrait une frappe dans la surface une minute plus tard (16e).

Sans solution après l’égalisation

Dominateurs, les Lions de la Teranga étaient récompensés de leurs efforts à la 32e minute. Centre de l’intenable Sima et enchaînement de grande classe de Nicolas Jackson au cœur de la surface, avec un contrôle orienté suivi d’un piqué pour l’ouverture du score (0-1, 32e). Les hommes de Patrick Vieira contrôlaient le tempo, mais ne faisaient pas le break. Et Catamo, le joueur du Sporting CP, électrisait le stade, en décochant une frappe victorieuse, de l’extérieur de la surface, sur laquelle Yehvann Diouf n’était pas exempt de tout reproche, gêné, il est vrai par les nombreux joueurs présents dans sa surface (1-1, 45+2e).

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Au retour des vestiaires, le Sénégal reprenait le contrôle des opérations, mais faisait moins de différence qu’au cours de la première période. Le match s’équilibrait, alors que le Mozambique jouait crânement sa chance, et que le temps s’écoulait peu à peu. Patrick Vieira lançait donc Ibrahim Mbaye, à la place d’un Pape Matar Sarr décevant. Mbaye prenait place sur le côté gauche et Sima rejoignait l’axe en soutien de Jackson. Mais les Lions de la Teranga ne parvenaient plus à créer grand-chose, à court de solutions face à une équipe pourtant limitée. L’agacement était palpable dans les rangs sénégalais en fin de rencontre. C’est même le Mozambique qui se créait des situations intéressantes. Idrissa Gueye et Boulaye Dia étaient lancés à 10 minutes du terme, mais le score ne bougeait pas. Un match nul (1-1) qui risque de faire jaser au Sénégal : Patrick Vieira va vite découvrir qu’il peut se faire tacler pour autre chose qu’un nom égratigné…

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