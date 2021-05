Euro 2020, Belgique : Eden Hazard ravi de revoir Karim Benzema en Bleu

Présent en conférence de presse ce lundi avec la sélection de Belgique, Eden Hazard (30 ans) a livré son sentiment sur le retour de son partenaire au Real Madrid Karim Benzema (33 ans) en équipe de France. Et le Diable Rouge, ravi, s'attend déjà à souffrir s'il croise le chemin des Bleus.

La suite après cette publicité

«En tant que fan de football, je veux toujours que les meilleurs joueurs et les équipes les plus fortes soient présents. Et Karim est clairement l'un des meilleurs au monde. Je joue avec lui depuis deux ans maintenant, je peux le dire. Eh bien, nous avons déjà perdu une demi-finale de la Coupe du Monde contre la France avec la Belgique sans lui. Ce sera donc encore plus difficile avec lui. Mais nous relevons le défi et ferons tout ce que nous pouvons. Je suis particulièrement très heureux pour Benzema», a-t-il lâché.