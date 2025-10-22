Liga
Getafe : Nyom suspendu après son geste sur Vinicius Jr
1 min.
@Maxppp
Le 19 octobre dernier, le Real Madrid a réussi à s’imposer sur la pelouse de Getafe (1-0), grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais la rencontre a surtout été marquée par l’expulsion d’Allan Nyom, peu de temps après l’entrée en jeu du Camerounais. Ce dernier a pris un carton rouge direct après un geste d’humeur sur Vinicius Jr.
La suite après cette publicité
El Partidazo de COPE @partidazocope – 12:05
💥 Nyom, dos partidos de sanción por la acción con ViniciusVoir sur X
➡️ “Por producirse de manera violenta al margen del juego”
📻 #PartidazoCOPE
➡️ “Por producirse de manera violenta al margen del juego”
📻 #PartidazoCOPE
Ce mercredi, il a été officiellement sanctionné par les instances. «Suspension de 2 matchs pour incidents violents en dehors du jeu, impossibilité de contester le ballon ou arrêt du jeu, avec amende(s) supplémentaire(s) en application de l’article 52 CD. (Article : 130.2)», peut-on lire dans le communiqué de la fédération espagnole.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La presse choquée après la démonstration historique du PSG, le nouveau show Haaland fascine l’Europe
Nos dernières vidéos
Les plus lus
La presse choquée après la démonstration historique du PSG, le nouveau show Haaland fascine l’Europe
Explorer