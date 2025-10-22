Getafe : Nyom suspendu après son geste sur Vinicius Jr

Le 19 octobre dernier, le Real Madrid a réussi à s’imposer sur la pelouse de Getafe (1-0), grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais la rencontre a surtout été marquée par l’expulsion d’Allan Nyom, peu de temps après l’entrée en jeu du Camerounais. Ce dernier a pris un carton rouge direct après un geste d’humeur sur Vinicius Jr.

Ce mercredi, il a été officiellement sanctionné par les instances. «Suspension de 2 matchs pour incidents violents en dehors du jeu, impossibilité de contester le ballon ou arrêt du jeu, avec amende(s) supplémentaire(s) en application de l’article 52 CD. (Article : 130.2)», peut-on lire dans le communiqué de la fédération espagnole.