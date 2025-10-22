Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Liga

Getafe : Nyom suspendu après son geste sur Vinicius Jr

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Getafe 0-1 Real Madrid

Le 19 octobre dernier, le Real Madrid a réussi à s’imposer sur la pelouse de Getafe (1-0), grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais la rencontre a surtout été marquée par l’expulsion d’Allan Nyom, peu de temps après l’entrée en jeu du Camerounais. Ce dernier a pris un carton rouge direct après un geste d’humeur sur Vinicius Jr.

La suite après cette publicité
El Partidazo de COPE
💥 Nyom, dos partidos de sanción por la acción con Vinicius

➡️ “Por producirse de manera violenta al margen del juego”

📻 #PartidazoCOPE
Voir sur X

Ce mercredi, il a été officiellement sanctionné par les instances. «Suspension de 2 matchs pour incidents violents en dehors du jeu, impossibilité de contester le ballon ou arrêt du jeu, avec amende(s) supplémentaire(s) en application de l’article 52 CD. (Article : 130.2)», peut-on lire dans le communiqué de la fédération espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Getafe
Real Madrid
Allan Nyom

En savoir plus sur

Liga Liga
Getafe Logo Getafe
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Allan Nyom Allan Nyom
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier