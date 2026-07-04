Paraguay - France : les compositions officielles

Ce samedi, l’équipe de France défie le Paraguay en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026 (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour cette deuxième rencontre de la phase à élimination directe (coup d’envoi prévu à 23 heures), l’équipe de France comptera bien sûr sur la présence de Mike Maignan dans les buts. Il a devant lui une défense à quatre formée par Jules Koundé, Dayot Upamecano, Willliam Saliba et Lucas Digne. Au milieu de terrain, Manu Koné et Adrien Rabiot forment le double pivot avec devant eux un quatuor connu : Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l’attaque du 4-2-3-1.

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En face, le Paraguay évolue dans un schéma en 5-4-1. Dans les buts, on retrouve Orlando Gill, avec une défense à cinq devant lui : Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, Gomez. La deuxième ligne, de quatre, dans l’entrejeu, est formée par Almiron, Gomez, Cubas et Galarza. Devant, Enciso est aligné à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Paraguay :

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France :

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Dimanche 5 juillet

Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 6 juillet