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Coupe du Monde

Paraguay - France : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise avec la France @Maxppp
Paraguay France
winamax
1 15.0 N 7.00 2 1.19 bonus 100€

Ce samedi, l’équipe de France défie le Paraguay en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026 (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour cette deuxième rencontre de la phase à élimination directe (coup d’envoi prévu à 23 heures), l’équipe de France comptera bien sûr sur la présence de Mike Maignan dans les buts. Il a devant lui une défense à quatre formée par Jules Koundé, Dayot Upamecano, Willliam Saliba et Lucas Digne. Au milieu de terrain, Manu Koné et Adrien Rabiot forment le double pivot avec devant eux un quatuor connu : Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l’attaque du 4-2-3-1.

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En face, le Paraguay évolue dans un schéma en 5-4-1. Dans les buts, on retrouve Orlando Gill, avec une défense à cinq devant lui : Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, Gomez. La deuxième ligne, de quatre, dans l’entrejeu, est formée par Almiron, Gomez, Cubas et Galarza. Devant, Enciso est aligné à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Paraguay :
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France :
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Le programme TV des matches à venir

Dimanche 5 juillet

  • Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 6 juillet

  • Mexique - Angleterre (2h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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