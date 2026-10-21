PSG : la réponse sèche de Désiré Doué sur un duel avec Lamine Yamal

Auteur d’une nouvelle prestation de haut niveau lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions, Désiré Doué a encore fait parler son talent. Buteur et particulièrement inspiré, l’ancien Rennais a brillé dans ce choc européen, contrairement à Lamine Yamal, longtemps neutralisé par Lucas Hernandez. Deux des plus grands talents de leur génération étaient ainsi réunis sur la pelouse du Parc des Princes, de quoi alimenter les comparaisons entre les deux joueurs.

La suite après cette publicité

Mais interrogé par un journaliste sur l’existence d’un duel à distance avec Lamine Yamal, Désiré Doué a semblé surpris par la question. L’international français a répondu très brièvement, rappelant notamment que les deux joueurs n’évoluaient même pas du même côté du terrain. « Non, j’ai pas vu de duel, on n’était même pas sur le même côté, donc non. C’était le PSG contre le Barça et le PSG a gagné aujourd’hui. » Une réponse sèche et sans détour, avec laquelle le Parisien a préféré mettre en avant la victoire collective plutôt qu’une quelconque rivalité individuelle.