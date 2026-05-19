Man City : Pep Guardiola est furieux après l’annonce de son départ

Hier soir, tous les médias anglais ou presque ont annoncé le départ de Pep Guardiola (55 ans) de Manchester City à l’issue de la saison. Une nouvelle que le coach n’a pas encore confirmée ou infirmée. Selon The Sun, l’entraîneur des Cityzens était furieux après que la nouvelle de son départ se soit répandue dans la presse. Il souhaitait gérer le timing de l’annonce et surtout qu’elle ne soit pas faite alors que son équipe a encore des matches à jouer.

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« Pep est furieux du timing, juste avant un match. Il a convoqué les joueurs à une réunion téléphonique de groupe tard dans la nuit et leur a confirmé son départ. Il s’est excusé pour la manière dont l’information a été divulguée. Cela l’a pris par surprise. Les joueurs ont appris samedi dernier qu’il ne resterait pas, donc tout le monde est sous le choc.» Ce soir, son équipe joue face à Bournemouth. Nul doute qu’il sera interrogé sur son avenir après la rencontre.