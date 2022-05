FC Barcelone : Joan Laporta détruit le PSG

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après la prolongation de Kylian Mbappé samedi, le Real Madrid a pris un énorme coup sur la tête. Une nouvelle qui a été plutôt bien accueillie en Catalogne. En début de semaine, la presse espagnole a annoncé que le vestiaire blaugrana avait jubilé après l'échec du dossier KM7. Ce mercredi, El Chiringuito a publié une vidéo où le président Joan Laporta est questionné au sujet du fiasco Mbappé et où il répond en souriant : «ce n'est jamais triste». Malgré tout, le patron blaugrana n'a pas apprécié les méthodes du PSG, qui «fausse le marché» selon lui.

Il a développé son argumentaire sur ce point lors d'un entretien à L'Esportiu. «Les joueurs finissent par être kidnappés pour l'argent et ceux qui signent au PSG ont presque signé leur esclavage. Ce sont les effets qu'un club qui a derrière un État. Cela va à l'encontre des principes de l'Union Européenne. C'est une réflexion à avoir sur la pérennité du football en Europe». Malgré tout, la non-venue de Mbappé est une aubaine pour lui. «Il y a un rival direct qui n'est pas renforcé et nous préférons qu'il ne puisse pas nous gêner en matière de compétition».

Laporta pose ses conditions pour un retour de Neymar et/ou Messi

Ensuite, le président du FC Barcelone en a profité pour continuer à tacler le PSG. Sans le dire directement, il soupçonne le club champion de France d'avoir fait une offre à son joueur, qui est en fin de contrat. «Ils (le clan Dembélé) ont notre proposition et une date à décider, car il n'y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c'est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l'agent ne répond pas à l'offre. On dirait qu'ils font une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l'économie sur les rails ».

Difficile donc d'imaginer un retour de Messi ou de Neymar, que Paris pousse dehors après l'avoir acheté 222 millions d'euros en 2017. Laporta n'est pas contre, mais il a précisé : « Neymar est un joueur exceptionnel. Il me plaît personnellement. Il a néanmoins signé au PSG pour longtemps (...) Si Messi et Neymar veulent revenir, ça sera gratuitement. Nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour transférer ces joueurs. Mais même si nous en avions la capacité, nous ne ferions pas cela. Ce serait illogique. Dans tous les cas, le coach décide.» Le message est clair !