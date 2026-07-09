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Coupe du Monde

Le maire de New York : «je regarderais sans doute le résumé du match de l’Égypte en train de se faire voler»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zohran Mamdani @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Décidément, le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte continue de faire parler. Mais personne n’avait venu venir l’intervention du maire de New York, Zohran Mamdani. Interrogé sur des questions de trafic dans Big Apple et sur la création de lignes de bus plus rapides, Mamdani a lâché une réponse qui ne manquera pas de faire réagir quand une journaliste lui a demandé ce qu’il ferait pendant son temps passé dans le bus.

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« Pendant ces six minutes, je regarderais sans doute le résumé du match de l’Égypte en train de se faire voler. Encore et encore. Il n’y avait qu’à activer la VAR ». Des propos qui ne passeront sans doute pas inaperçus en Argentine et qui relancent la polémique sur la prestation de l’arbitre français François Letexier.

Pub. le - MAJ le
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