Le retour de la Bundesliga fait les gros titres en Europe, José Mourinho a pris sa décision pour Tanguy Ndombele

Le retour de la Bundesliga fait la Une en Europe

On commence ce tour de la presse sportive en Allemagne où le football a fait son grand retour hier avec la Bundesliga ! Le championnat allemand a joué six rencontres dont un magnifique Dortmund-Schalke qui s'est soldé par un 4-0 en faveur du BvB. Et cette reprise du foot fait la Une du journal Bild qui estime que «la Bundesliga est à nouveau enthousiaste, le monde entier regarde le nouveau départ». En effet, ce nouvel envol était scruté par toute la planète football qui voulait savoir à quoi ressemblait le football d'après. Forcément, cela n'est pas passé inaperçu car cette première reprise du foot fait la Une de plusieurs journaux européens. En Espagne, Marca met en avant un joueur courtisé par le Real Madrid à savoir Erling Haaland, qui est «le héros du silence» d'un stade vide. Auteur de l'ouverture du score, le Norvégien a marqué le premier but de ce nouveau football. Même son de cloche du côté de AS qui estime pour sa part qu'Haaland est carrément «l'antivirus» de cette période traversée. Au Portugal, A Bola nous gratifie d'une superbe Une avec cette légende : «le sourire ne propage pas le virus». De quoi donner de l'espoir et un peu de réconfort après cette période délicate.

Mourinho compte sur Tanguy Ndombele

En Angleterre, c'est une info mercato qui nous intéresse. En effet, c'est un Français qui fait la Une du Daily Star. Il s'agit de Tanguy Ndombele ! Selon le tabloïd, José Mourinho retient le milieu de terrain à Tottenham. Le coach portugais le clame haut et fort : «c'est mon joueur». Alors que Ndombele est courtisé par l'Inter où Antonio Conte aimerait s'offrir ses services, comme lorsqu'il entraînait Chelsea, le coach des Spurs met fin aux spéculations et scelle l'avenir de l'ancien Lyonnais à Londres. Après une première saison en dents de scie, où il a régulièrement été tancé par Mourinho, Ndombele aura sa chance la saison prochaine et devra justifier les 65 M€ dépensés l'été dernier. Tottenham est catégorique, Ndombele ne bougera pas cet été.

La Juventus veut Jorginho pour remplacer Pjanic

On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato est déjà omniprésent. À la Une de Tuttosport il est question du remplaçant de Miralem Pjanic, en partance pour le FC Barcelone. Et il s'agit de Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Si le Barcelonais Arthur n'arrive pas à être convaincu de rallier le Piémont dans le cadre d'un échange avec Pjanic, les Bianconeri vont se lancer à l'assaut de l'international italien évoluant en Premier League. Encore faudra-t-il convaincre Chelsea de laisser filer un joueur incontournable depuis son arrivée. En cas de nouvel échec, le journal indique que la Juve pense à Leandro Paredes, le milieu du Paris Saint-Germain, où des contacts ont lieu avec Leonardo, le directeur sportif du club. Bref, le mercato risque encore d'être animé cette année.