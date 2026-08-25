PSG : Bruno Barbier est décédé

C’est un homme qui aura marqué à sa façon une partie de l’histoire du Paris Saint-Germain qui vient de nous quitter. Le Parisien annonce que Bruno Barbier est décédé ce lundi 24 août à l’âge de 67 ans des suites d’un cancer.

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Pour les plus jeunes supporters du club de la capitale, Barbier a été responsable promotion marketing des Rouge et Bleu de 1991 à 1996. C’est lui qui a choisi la fameuse chanson Who Said I Would de Phil Collins comme musique d’entrée des joueurs au Parc des Princes. Un titre qui a commencé à retentir dans les enceintes du Parc à partir de la saison 1991/1992, en réponse au Jump de Van Halen choisi par l’OM de Bernard Tapie.