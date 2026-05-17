PL : Brentford arrache le nul face à Crystal Palace, Leeds surprend Brighton

Ce dimanche après-midi, la Premier League nous offrait une 37e journée dans laquelle de nombreuses équipes étaient positionnées dans le ventre mou du tableau. Dans sa course à l’Europe, Brentford recevait notamment Crystal Palace à Londres. À la 8e place du championnat, qualificative pour la prochaine Ligue Conférence, les Bees se devaient d’obtenir un résultat. En face, Crystal Palace, 15e, ne pouvait rien espérer en cette fin de championnat. Les Eagles semblaient pleinement investis ces dernières semaines, mais leur finale de Ligue Conférence face au Rayo Vallecano était également dans les esprits. Toutefois, c’est sans trembler que les coéquipiers d’Ismaila Sarr ont ouvert le score, grâce à un penalty du Sénégalais (0-1, 6e). Bien en jambes, les locaux ont égalisé juste avant pause. Chanceux après un mauvais renvoi de la défense adverse, c’est Dango Ouattara qui a remis les siens sur le droit chemin (1-1, 40e). Puis, Adam Wharton sublimait ce début de deuxième période avec Palace (1-2, 52e). Après une touche, Ouatarra inscrivait un doublé, et cette fois-ci, sur une tête (2-2, 88e). Tout compte fait, Brentford stagne à la 8e position, tout comme les hommes en bleus, encore 15es.

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Dans les autres rencontres de ce multiplex, Everton (10e) défiait Sunderland (12e). Les Toffees, qui évoluaient à domicile, restaient sur cinq matchs sans victoire et n’avaient plus rien à jouer. Peu rythmée durant la première période, la partie a tout de même fait le bonheur de Rohl, auteur de l’ouverture du score (43e). Le Néerlandais Brobbey inscrivait le 1-1 (59e), Le Fee ajoutait le second but et Isidor écrasait ses adversaires (90+1e). Leeds avait assuré son maintien et pouvait aborder sa rencontre contre Brigthon en étant relâché. Cependant, les coéquipiers de Danny Welbeck étaient totalement engagés dans la course à l’Europe et voulaient s’imposer. Les joueurs de Fabian Hürzeler, 7es, pensaient obtenir un résultat, mais c’est finalement Calvert-Lewin qui a écœuré les visiteurs, inscrivant le but de la victoire (90+6). Enfin, les Wolves, avec 15 points de retard sur le premier non relégable, affrontait le 12e, Fulham. Bien parti pour filer en Championship la saison prochaine, la lanterne rouge a pourtant ouvert le score grâce à Mane (25e). Cependant, Robinson égalisait sur penalty avant la pause (45+3). Everton perd une place en étant 11e, Sunderland en gagne deux. Leeds est 13e, Brigthon perd gros à l’extérieur. Wolverhampton et Fulham stagnent aux mêmes positions.

Tous les résultats de 16h :

Brentford 2-2 Crystal Palace : Ouattara (40e, 88e) / Sarr (6e), Wharton (52e)

Everton 1-3 Sunderland : Rohl (43e) / Brobbey (59e), Le Fee (81e), Isidor (90+1e)

Leeds 1-0 Brighton : Calvert-Lewin (90+6)

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Wolverhampton 1-1 Fulham : Mane (25e) / Robinson (45+3e)