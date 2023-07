Manchester United va récupérer plus de 95 M€ !

La suite après cette publicité

Manchester United a les yeux plus gros que le ventre. Cet été, les pensionnaires d’Old Trafford souhaitent se renforcer. Ils ont déjà fait sauter la banque pour Mason Mount. Un élément pour lequel ils ont mis 70 millions d’euros (sans compter les bonus). Mais les Mancuniens ne comptent pas s’arrêter là. En effet, ils veulent un gardien et un numéro 9 pour ce nouvel exercice 2023-2024.

Problème, les Anglais ont déjà entamé une partie du budget lié au mercato. Comme l’a expliqué vendredi le Daily Mail, MU a une enveloppe globale de 140 millions d’euros cet été pour recruter. La moitié a été utilisée pour Mason Mount. Et 50 millions d’euros supplémentaires devraient être utilisés pour mettre la main sur André Onana (Inter Milan). Le portier va remplacer David De Gea.

De Gea, un gros salaire qui s’en va

Avec 120 millions d’euros déjà dépensés pour Mount et Onana, le club d’Erik ten Hag n’a plus assez d’argent pour enrôler un attaquant. Et on le sait, il faudra mettre de l’argent pour recruter du lourd. Au moins 100 millions d’euros. C’est en tout cas les prix demandés pour Harry Kane et Victor Osimhen. Le Mail avait toutefois expliqué que les Mancuniens comptaient sur plusieurs ventes pour renflouer leurs caisses. Mais pas uniquement.

Ce lundi, le Manchester Evening News explique que les Red Devils veulent récupérer de l’argent en se délestant de gros salaires. David De Gea était le joueur le mieux payé de l’équipe l’an dernier après le départ de CR7. L’Espagnol touchait 375 000 £ par semaine, soit environ 438 000 euros. Au total, le MEN assure que son départ va permettre aux Mancuniens d’économiser 19,5 M£ par année, soit environ 22,8 millions d’euros.

MU va faire de grosses économies

Le média anglais ajoute qu’en plus de De Gea, le club compte sur une dizaine de départs. Ce qui va permettre au club d’ETH d’économiser 82 M£ par an de salaires, soit environ 95,7 millions d’euros. Outre les départs de David De Gea ou encore celui de Phil Jones (il touchait environ 87 600 euros par semaine), ceux de Dean Henderson (116 000 euros), Alex Telles (108 000 euros), Eric Bailly (93 500 euros) et Brandon Williams (76 000 euros) pourraient aussi faire gagner de l’argent.

La masse salariale pourrait d’ailleurs encore baisser si jamais Manchester United réussit à se délester de flops. C’est le cas de Jadon Sancho, qui gagne actuellement 438 000 euros par semaine. Même chose pour Harry Maguire, qui touche environ 234 000 euros par semaine, Fred (140 000 euros) ou encore Donny van de Beek (140 000 euros). Outre les économies liées aux salaires, Manchester United toucherait aussi des indemnités de transfert grâce à eux. De quoi renflouer les caisses et recruter les joueurs désirés.