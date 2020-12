Serie A : l'AC Milan repart de l'avant contre Sassuolo, l'Inter suit le rythme

La treizième journée de Serie A offrait de belles affiches avec en point d'orgue un match entre l'AC Milan et Sassuolo ce dimanche. Leaders, les joueurs de Stefano Pioli restaient sur deux matches nuls et voulaient rebondir contre de séduisants neroverdi. Et il ne fallait surtout pas arriver en retard pour cette affiche au sommet. Ainsi, il ne fallait que six secondes pour que Rafael Leao inscrive le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A. Passeur lors de la réalisation précoce du Portugais, Hakan Calhanoglu pensait marquer à son tour mais il était signalé hors-jeu (9e). Fort de cette entame rêvée, l'AC Milan inscrivait finalement un second but via Alexis Saelemaekers (26e). Conservant son avantage malgré la réduction du score tardive de Domenico Berardi (89e), l'AC Milan s'impose 2-1 et reste leader de la Serie A avec 1 point d'avance sur l'Inter Milan et quatre sur la Juventus.

De son côté, le rival de l'Inter Milan a eu un peu plus de difficultés face à Spezia et repartait aux vestiaires sur un score de parité. L'entrée de Stefano Sensi redynamisait le jeu des Lombards et Achraf Hakimi ouvrait le score (51e) avant que Romelu Lukaku double la mise sur penalty (71e). Si l'Inter a failli encaissé un but de Quartsin Gyasi logiquement signalé hors-jeu (78e), Roberto Piccoli a marqué dans les derniers instants (90e+4). C'est finalement un succès 2-1 qui permet à l'Inter Milan de suivre le rythme à la deuxième place avec seulement un point de retard sur l'AC Milan. Dans les autres rencontres, Benevento s'éloigne de la zone rouge grâce à une victoire précieuse 2-0 contre le Genoa qui glisse ainsi à la 19e place. Dans le ventre mou, Cagliari et l'Udinese se sont quittés sur un match nul logique (1-1).

Les résultats de l'après-midi :

Benevento 2-0 Genoa : Roberto Insigne (57e) et Marco Sau (88e sp) pour Benevento

Cagliari 1-1 Udinese : Charalampos Lykogiannis (27e) pour Cagliari; Kevin Lasagna (57e) pour l'Udinese

Inter Milan 2-1 Spezia : Achraf Hakimi (51e) et Romelu Lukaku (71e sp) pour l'Inter Milan; Roberto Piccoli (90e +4) pour Spezia

Sassuolo 1-2 AC Milan : Domenico Berardi (89e) pour Sassuolo; Rafael Leao (1re) et Alexis Saelemaekers (26e) pour l'AC Milan

Le classement de la Serie A