Le PSG est dans le flou pour Hakimi et Dembélé, Roberto De Zerbi fait une grosse annonce pour son avenir

Grosse inquiétude au PSG avant la finale

Arsenal affronte le PSG en finale de la Ligue des Champions samedi prochain, une rencontre qui reste toujours floue pour Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Blessés au pire des moments, les deux joueurs du PSG n’ont pas joué hier après-midi lors du match amical interne organisé par le club. De nouveaux éléments sont attendus mardi, mais les deux cas sont différents. Hakimi est blessé depuis la demi-finale aller contre le Bayern Munich et même s’il pourrait figurer dans le groupe pour samedi, il paraît difficile de le voir démarrer. En revanche, l’entourage d’Ousmane Dembélé se veut positif quant à une titularisation samedi prochain contre les Gunners. On y verra forcément plus clair en cours de semaine, quoi qu’il en soit, les deux cadres parisiens seront dans le groupe pour la finale, au moins pour griller les pistes.

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Roberto De Zerbi cash sur son avenir

Roberto De Zerbi et Tottenham s’apprêtent à vivre une 38e journée pleine de stress. Tottenham affronte Everton ce dimanche et n’a besoin que d’un point pour assurer son maintien en Premier League. Les Spurs ont 2 points d’avance sur West Ham qui reçoit Leeds, la tension est maximale, mais Roberto De Zerbi veut rester optimiste. L’ancien coach de l’OM a même déjà affirmé qu’il serait toujours l’entraîneur de Tottenham la saison prochaine, y compris en cas de descente en Championship. Des mots forts et une décision importante pour le technicien italien, surtout que des rumeurs faisaient état d’une éventuelle clause pour quitter le club en cas de descente.

Du changement attendu à l’OM

À l’OM, on va encore devoir changer beaucoup de choses cet été, à commencer par l’entraîneur. Habib Beye ne poursuivra pas l’aventure avec Marseille et plusieurs noms font déjà écho pour lui succéder, notamment Christophe Galtier. Natif de la cité phocéenne, ancien joueur et même ancien entraîneur intérimaire, Galtier coche beaucoup de cases. Mais pour le moment, l’ancien entraîneur du PSG est toujours sous contrat avec Neom en Arabie saoudite et malgré son retour à Marseille pour les vacances, il n’y aurait eu qu’une prise de renseignements. Dans le même temps, l’OM avance également sur son mercato. Selon nos informations, Marseille, mais également l’Olympique Lyonnais, ont un œil sur la situation de Nabil Bentaleb. L’international algérien arrive en fin de contrat avec Lille et pour le moment, il n’a pas tranché pour son avenir. Prolonger au LOSC, partir dans un autre club de Ligue 1, tout est possible et l’OM comme l’OL vont suivre ça de près.