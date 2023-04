OL : Corentin Tolisso n’a pas tiré un trait sur les Bleus

De retour à l’OL l’été dernier avec en ligne de mire la Coupe du Monde au Qatar, Corentin Tolisso a finalement vu son projet s’écrouler comme un château de cartes, n’étant pas non plus épargné par les pépins physiques. Mais si sa dernière convocation en Bleus remonte désormais à juin 2021 et la désillusion vécue à l’Euro (élimination en 1/8 de finale contre la Suisse), l’international français assure qu’il n’a pas tiré un trait sur la sélection.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas pris ma retraite internationale donc j’aspire toujours à y jouer, et je souhaite à tous les joueurs de vivre ce que j’ai connu. Ça fait presque deux ans que je ne suis plus appelé , mais aujourd’hui, je ne suis pas déçu, indique le champion du monde 2018 au Progrès. Ce que j’ai montré est insuffisant pour être appelé, je ne suis pas bête. Je sais à quel niveau j’étais en 2017 ou 2018, je ne peux pas en faire moins pour y retourner. En étais-je proche pour le Qatar sans la blessure à Rennes ? Aucune idée, je n’avais pas eu de discussions avec le staff, assure le joueur de 28 ans. Vous dire qu’on s’écrit tous les jours avec le coach, ça serait mentir, mais j’ai toujours une relation proche avec certains joueurs ou membres du staff. Mais il faut être bon pour avoir Didier Deschamps au téléphone.»

À lire

EdF (F) : Hervé Renard veut s’inspirer de Didier Deschamps