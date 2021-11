JT Foot Mercato : les premiers choix de Xavi au Barça se dessinent

La suite après cette publicité

Memphis Depay, victime de l'arrivée de Xavi ?

Memphis Depay incarnait le nouveau visage du FC Barcelone. Mais après un début de saison canon, le Néerlandais a quelque peu levé le pied ces dernières semaines. Et les choses ne devraient pas s'arranger pour l'ancien joueur de l'OL. Si le Batave a signé chez les Blaugranas, c'est en grande partie grâce à la présence de son compatriote Ronald Koeman qui a poussé pour le faire venir. Mais le tacticien néerlandais s'est vu remercié et remplacé par Xavi. D'après les premiers échos de la presse catalane, son statut de titulaire indiscutable pourrait bien être remis en question. Ansu Fati a notamment les faveurs du tacticien espagnol, au même titre qu'Ousmane Dembélé si ce dernier est laissé tranquille par les blessures. Et la piste Raheem Sterling pour cet hiver ne devrait pas arranger les affaires de Memphis Depay.

À la recherche d'un ailier de métier, Xavi a jeté son dévolu sur Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City. L'international anglais n'est plus dans les petits papiers de Pep Guardiola cette saison et serait ainsi tenté de relever un nouveau challenge. Mais le coût de l'opération risque de freiner le Barça, surtout avec la crise financière que traverse le club catalan. Car à en croire Mundo Deportivo, les Citizens ne comptent faire aucun cadeau et réclameraient pas moins de 50 M€ pour laisser filer le joueur de 26 ans. Le Barça sait donc à quoi s'en tenir.

Messi privilégie l'Argentine au PSG

Trois mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi est loin d'avoir démontré toute l'étendue de son immense talent. En 8 matchs sous les couleurs parisiennes, il n'a inscrit que 3 buts et n'a pour l'heure toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1. D'après le quotidien généraliste El Español, sa méforme physique et ses prestations moyennes commenceraient à faire jaser en interne. Le quotidien ibère va plus loin et explique que la famille Messi aurait le mal du pays. Ces derniers ne se sentiraient pas très à l'aise dans la capitale française. Leonardo appréciera. Ou pas.