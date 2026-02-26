Menu Rechercher
Real Madrid : le message fort d’Aurélien Tchouaméni contre le racisme

Par Tom Courel
1 min.
Aurélien Tchouaméni avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Après la victoire du Real Madrid face à Benfica en barrage retour de la Ligue des champions hier (2-1), synonyme de qualification, Aurélien Tchouaméni (26 ans) s’est présenté en zone mixte. Dans un contexte particulièrement tendu, une semaine après la polémique liée à de supposés propos racistes tenus par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr lors du match aller. Buteur égalisateur et homme du match, le milieu de terrain tricolore n’a pas hésité à employer des mots forts à ce sujet.

ESPN Deportes
“Es una victoria para la gente que está en contra del racismo” Tchouaméni después de eliminar al Benfica de la #UCL.
« Nous n’avons pas fait le meilleur match de la saison, c’est sûr. Mais je crois qu’il y a des choses plus importantes que ce match, et plus importantes que le football » a-t-il notifié. En effet, le joueur madrilène a évoqué «une victoire pour tous ceux qui sont contre le racisme», soulignant le but décisif inscrit par Vinicius Jr en seconde période. L’ancien monégasque a également jugé que la suspension provisoire du joueur de Benfica, confirmée mercredi par l’UEFA, était «la meilleure décision» à prendre.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica
Aurélien Tchouameni
Vinícius Júnior

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
