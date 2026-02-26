Real Madrid : le message fort d’Aurélien Tchouaméni contre le racisme

Après la victoire du Real Madrid face à Benfica en barrage retour de la Ligue des champions hier (2-1), synonyme de qualification, Aurélien Tchouaméni (26 ans) s’est présenté en zone mixte. Dans un contexte particulièrement tendu, une semaine après la polémique liée à de supposés propos racistes tenus par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr lors du match aller. Buteur égalisateur et homme du match, le milieu de terrain tricolore n’a pas hésité à employer des mots forts à ce sujet.

« Nous n’avons pas fait le meilleur match de la saison, c’est sûr. Mais je crois qu’il y a des choses plus importantes que ce match, et plus importantes que le football » a-t-il notifié. En effet, le joueur madrilène a évoqué «une victoire pour tous ceux qui sont contre le racisme», soulignant le but décisif inscrit par Vinicius Jr en seconde période. L’ancien monégasque a également jugé que la suspension provisoire du joueur de Benfica, confirmée mercredi par l’UEFA, était «la meilleure décision» à prendre.