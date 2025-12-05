Mercato : le PSG ouvre la porte à un départ de Lucas Beraldo

Arrivé lors de la fenêtre hivernale 2024, Lucas Beraldo a su se faire une place au soleil, contrairement à son compatriote Gabriel Moscardo, débarqué au même moment mais qui enchaîne les prêts loin de la capitale. L’ancien de São Paulo totalise aujourd’hui près de 70 apparitions (4 buts) sous la tunique rouge et bleu toutes compétitions confondues. Un parcours jalonné de succès collectifs : deux titres de champion de France, deux Coupes de France, et surtout une Ligue des Champions suivie d’une Supercoupe d’Europe.

Pourtant, le bilan individuel laisse un goût d’inachevé. Apprécié par Luis Enrique pour sa qualité de relance, le gaucher alterne le bon et le moins bon, capable d’éclairs techniques comme de trous d’air défensifs inquiétants. Ses récentes sorties illustrent ce paradoxe. Fébrile face à Strasbourg (3-3) et en grande difficulté contre les attaquants du Havre, Beraldo a affiché une fragilité coupable. Bien que le néo-international brésilien (5 capes) ait démenti les rumeurs de départ, il se sait à un tournant. Sous contrat jusqu’en 2028, le numéro 4 parisien n’est plus intouchable.

Sacrifié sur l’autel du mercato ?

Selon nos informations, la réflexion est désormais ouverte au sein de l’état-major parisien. Avec seulement 8 matchs de Ligue 1 cette saison et aucune minute en Ligue des Champions, son statut s’effrite. Luis Campos est conscient que le joueur garde une belle cote : estimé à 25 M€ par Transfermarkt, son transfert permettrait de gonfler significativement l’enveloppe dédiée au recrutement hivernal.

Si la presse brésilienne évoque déjà des intérêts de Flamengo et Palmeiras, Beraldo (22 ans) privilégierait l’Europe. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, il sait qu’il doit jouer au plus haut niveau. Forfait pour le match face à Rennes ce week-end (douleur au mollet), le défenseur, qui dispose d’un très confortable salaire à Paris, risque d’animer malgré lui le mercato hivernal du PSG… À suivre.