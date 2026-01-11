Menu Rechercher
Commenter 32
Coupe de France

OL : le superbe premier but d’Endrick à Lyon

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Lille 1-2 Lyon

Il n’a pas attendu longtemps avant de s’illustrer avec l’OL. Recrue phare de l’hiver lyonnais, Endrick, prêté jusqu’en fin de saison par le Real Madrid, était titularisé pour la première fois ce dimanche en Coupe de France. Sur le front de l’attaque, le Brésilien a beaucoup dézoné et a apporté énormément de fluidité dans le jeu des Gones.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🇫🇷 #CoupeDeFrance
🤩 Endrick marque son premier but avec l'OL !!!
🔥 Les Lyonnais reprennent l'avantage grâce à leur nouveau brésilien !
Voir sur X

N’hésitant pas à prendre sa chance et à tirer beaucoup, Endrick a été récompensé juste avant la pause. Alors que Lille avait égalisé quelques minutes auparavant, le joueur prêté par le Real a profité d’une remise sublime de Corentin Tolisso pour tromper Bodart d’une belle demi-volée et remettre les siens devant au score. Une superbe manière de lancer son aventure chez les Rhodaniens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier