OL : le superbe premier but d’Endrick à Lyon

Il n’a pas attendu longtemps avant de s’illustrer avec l’OL. Recrue phare de l’hiver lyonnais, Endrick, prêté jusqu’en fin de saison par le Real Madrid, était titularisé pour la première fois ce dimanche en Coupe de France. Sur le front de l’attaque, le Brésilien a beaucoup dézoné et a apporté énormément de fluidité dans le jeu des Gones.

N’hésitant pas à prendre sa chance et à tirer beaucoup, Endrick a été récompensé juste avant la pause. Alors que Lille avait égalisé quelques minutes auparavant, le joueur prêté par le Real a profité d’une remise sublime de Corentin Tolisso pour tromper Bodart d’une belle demi-volée et remettre les siens devant au score. Une superbe manière de lancer son aventure chez les Rhodaniens.