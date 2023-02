Real Madrid : Carlo Ancelotti est épaté par Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Vinicius Jr est un autre joueur. Le Brésilien est devenu une pièce essentielle de l’équipe merengue, lui qui enchaîne les matchs grâce à son talent fou et son excellente forme physique.

En conférence de presse ce vendredi, son entraîneur a d’ailleurs confié à son sujet : «c’est rare qu’il ne se blesse jamais, mais il a une génétique spectaculaire. Merci à ses parents. Et puis son professionnalisme, car il prend grand soin de lui, avant et après les matchs et les entraînements. C’est un garçon très concentré sur son travail.» Puis l’Italien a ajouté : «il travaille beaucoup, beaucoup. Presque tous les jours, après l’entraînement, il consacre 10-15 minutes au tir au but. C’est précisément son défi, continuer comme ça avec continuité et régularité. La plupart des joueurs avec son talent prennent plusieurs moments pour se reposer. Il ne le fait pas et c’est une vertu.» L’international auriverde appréciera.

