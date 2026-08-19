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Strasbourg : Diego Moreira officialise son départ du club

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
Samir El Mourabet @Maxppp

Alors que son transfert vers l’AC Milan n’a pas encore été officialisé par les deux clubs, Diego Moreira a pris les devants. Le jeune ailier a annoncé son départ du RC Strasbourg ce mercredi soir, à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram. Une manière pour le Belge de faire ses adieux au club alsacien avant même l’officialisation de sa prochaine destination.

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Moreira a tenu à adresser un dernier message aux supporters strasbourgeois, avec lesquels il a partagé plusieurs mois sous les couleurs du Racing. « Strasbourgeois, avant de partir, j’avais besoin de vous laisser un message. Merci. Pour l’amour, pour les souvenirs, pour tout ce qu’on a vécu ensemble. Je n’oublierai jamais Strasbourg. Prenez soin de vous», a-t-il lancé. «Je pars le coeur léger car je sais que j’ai tout donné pour ce club.» Le départ du joueur apparaît donc désormais imminent, avec l’AC Milan qui va débourser plus de 50 millions pour se l’offrir.

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