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Le Barça a un plan bien précis pour Jesse Bisiwu

Par Sasha Nahon
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Alors que l’arrivée de Jesse Bisiwu au FC Barcelone ne fait plus de doute, SPORT révèle le contenu d’un rapport de scouting particulièrement élogieux réalisé il y a quelques mois par Dirk Peeters, ancien recruteur du KRC Genk. Le document décrit l’ailier d’origine ghanéenne comme un joueur au très fort potentiel, capable d’évoluer sur les deux ailes ou en pointe, avec une personnalité affirmée, une vitesse explosive et une excellente qualité de centre. Le recruteur met également en avant son intelligence de jeu, sa puissance physique, sa capacité à éliminer en un contre un et son aisance des deux pieds, tout en estimant que sa prise de décision reste encore perfectible.

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Le FC Barcelone ne compte pas brûler les étapes avec Jesse Bisiwu. Il souhaite intégrer progressivement le jeune ailier belge dans la dynamique de l’équipe première afin qu’il puisse évoluer au quotidien sous les ordres d’Hansi Flick. L’objectif est clair : permettre au technicien allemand de façonner lui-même le joueur et d’accompagner sa progression avant une intégration durable au plus haut niveau. Le Barça aurait déboursé 10 millions d’euros, auxquels pourrait s’ajouter 20 % sur une future revente, pour s’attacher ses services.

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