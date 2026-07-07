Mercato : l’AS Monaco explore en Ligue 1 pour la succession de Folarin Balogun

L’été s’annonce particulièrement mouvementé sur le Rocher. Pour stabiliser sa situation financière et respecter l’encadrement de la masse salariale imposé par le gendarme financier du football français, l’AS Monaco a placé trois de ses plus grandes valeurs marchandes dans la vitrine estivale : le milieu de terrain Lamine Camara (apprécié en Premier League), l’international tricolore Maghnes Akliouche (ardemment courtisé par le PSG) et, bien sûr, Folarin Balogun.

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Auteur de prestations remarquées avec la sélection américaine lors de la Coupe du Monde 2026, l’ancien Gunner dispose d’une formidable cote sur le marché européen. Le Paris Saint-Germain, Tottenham, Chelsea et bien d’autres sont déjà sur les rangs pour s’attacher ses services. Un départ imminent et très lucratif qui va obliger l’ASM à réagir rapidement pour combler le vide laissé à la pointe de son attaque.

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Plusieurs pistes explorées pour l’après Balogun

Pour remplacer l’Américain, la direction sportive monégasque a déjà établi une short-list et a même dégainé une première offre concrète. L’ASM a en effet tenté sa chance pour Mathis Abline, formulant une proposition de 15 millions d’euros hors bonus il y a quelques semaines. Une approche poliment déclinée par la famille Kita et le FC Nantes, qui se montrent gourmands et jouent la montre. Malgré ce premier refus, les contacts ne sont pas rompus. Monaco n’exclut d’ailleurs pas de revenir à la charge pour le prometteur buteur formé au Stade Rennais, auteur de 8 buts et 7 passes décisives la saison passée malgré le contexte terrible de son club.

Parallèlement, un autre profil de Ligue 1 plaît beaucoup en coulisses : celui de Lassine Sinayoko. L’attaquant international malien de l’AJ Auxerre sort d’un exercice de haut vol, s’étant tout simplement hissé dans le prestigieux Top 10 des joueurs les plus décisifs du championnat avec un bilan de 12 buts et 4 passes décisives. Si aucune offre n’a encore été transmise à l’AJA, l’intérêt monégasque est bien réel pour un dossier qui présente l’avantage d’être nettement moins onéreux que celui menant à Abline. Les dirigeants asémistes gardent également sous le coude une troisième piste mystère évoluant loin de l’Hexagone, qui pourrait réserver une surprise. Une chose est sûre : le véritable coup d’envoi du recrutement offensif de Monaco ne sera donné qu’une fois le transfert de Folarin Balogun officiellement bouclé.