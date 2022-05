Algérie : Youcef Belaïli a souffert de l'élimination face au Cameroun

S'il retrouve la forme avec Brest actuellement, Youcef Belaili a connu des derniers mois mouvementés avec la sélection algérienne. Outre l'élimination au premier tour de la CAN 2021, l'attaquant des Fennecs a aussi vécu la terrible désillusion face au Cameroun synonyme de non-qualification au Mondial 2022. Dans un entretien pour Le Télégramme, Youcef Belaili est revenu sur cette période.

«Ça a été très difficile. Moralement, je n'étais pas bien. C'était un objectif, on le désirait très fort. Pour l'équipe et pour tout le peuple algérien. Les gens étaient très déçus, et l'attente était forte : on avait gagné la CAN 2019, enchaîné 35 matches sans défaite et on avait aussi gagné la Coupe Arabe 2021. On a une bonne équipe et des bons joueurs. C'est dommage, mais on aura d'autres occasions de bien faire, à la prochaine CAN 2023 ou en se qualifiant pour le Mondial 2026», a-t-il confié.