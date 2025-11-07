Barça : Jorge Mendes apporte son soutien à Lamine Yamal

Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, s’est exprimé sur le bruit médiatique autour du joueur de 18 ans dans un entretien avec Mundo Deportivo : « je ne comprends pas tout ce tapage autour de Lamine Yamal. Nous avons tous été jeunes à 18 ans. Comme l’a dit le président Laporta, nous devons le soutenir et l’aider au maximum, car il est un atout précieux pour le club. Lamine est le joueur dont tout le monde parle ; il est unanimement reconnu comme un grand joueur, tant pour le présent que pour l’avenir. » Mendes souligne que le jeune attaquant de la Roja se concentre sur son travail : « Lamine sait parfaitement ce qu’il a à faire sur et en dehors du terrain, et c’est exactement ce qu’il fait : se concentrer sur son travail en silence et parler peu. C’est un garçon très brillant qui apprend chaque jour. Parler peu et se concentrer sur le travail est essentiel. »

La suite après cette publicité

L’agent portugais revient également sur le talent et le potentiel de Yamal : « le plus grand atout de Lamine est de laisser parler son jeu sur le terrain ; il le fait comme personne, comme nous l’avons vu lors du match contre le Club Bruges. À chaque match, il produit au moins un chef-d’œuvre, chose que seul un joueur destiné aux plus hauts sommets peut accomplir. » Mendes conclut en évoquant les modèles pour le jeune joueur : « Lamine est unique ; il ne faut le comparer à personne, comme il le dit toujours. Mais il est évident que des joueurs comme Leo Messi et Cristiano Ronaldo sont des modèles pour tous, de par leur professionnalisme et leurs performances exceptionnelles. Iniesta était un autre grand exemple pour les jeunes joueurs. Lamine doit continuer à progresser pour devenir le meilleur joueur des deux prochaines décennies, et pas seulement le meilleur pendant quatre ou cinq ans. »