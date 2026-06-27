Coupe du Monde 2026 : malgré la qualification, l’Espagne tremble terriblement !

Qualifiée pour les 16es de finale et assurée de terminer en tête de son groupe après sa victoire contre l’Uruguay (1-0), l’Espagne aurait dû vivre une soirée parfaite. La Roja a rempli son objectif en dominant une Celeste en plein naufrage et s’offre même un tableau particulièrement favorable pour la suite de la compétition. Pourtant, tout n’est pas rose dans le camp espagnol. Déjà pointée du doigt depuis le début du Mondial pour son manque d’efficacité offensive malgré une domination souvent nette, la sélection de Luis de la Fuente pourrait désormais devoir composer avec une véritable hécatombe devant.

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La première énorme inquiétude concerne Yeremy Pino. Entré en jeu contre l’Uruguay, l’ailier de Crystal Palace a lourdement chuté et souffrirait d’une fracture de la clavicule. Les premiers examens réalisés dans les vestiaires vont dans ce sens et le joueur a quitté le stade avec le bras en écharpe. Sa participation à la suite de la Coupe du monde semble plus que jamais compromise. Après la rencontre, Luis de la Fuente n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude. « Malheureusement, il pourrait s’agir d’une fracture de la clavicule, et nous verrons bien ; il passera des examens demain. Il souffre énormément, et l’effort qu’il a fourni pour jouer jusqu’au bout a été formidable ; c’était héroïque. Je lui suis très reconnaissant, et ses coéquipiers encore plus. »

Une qualification mais deux blessures

Et ce n’est malheureusement pas tout pour la Roja. Outre la blessure de Yeremy Pino, Nico Williams a lui aussi quitté la pelouse en boitant nettement de la jambe droite, victime d’une nouvelle gêne musculaire. Déjà ménagé avant le début du tournoi, l’ailier de l’Athletic Bilbao devrait également manquer la fin de la compétition. « Il faut attendre, il ressent une gêne. Il pourrait s’agir d’un surmenage ou de fatigue. On verra », a expliqué Luis de la Fuente après la rencontre. Si les examens confirmaient une blessure musculaire, l’Espagne perdrait un deuxième ailier.

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Cette situation complique considérablement les plans offensifs de la Roja. Déjà en manque d’efficacité depuis le début du Mondial, l’Espagne pourrait désormais devoir composer sans Yeremy Pino et Nico Williams. Pour ne rien arranger, Lamine Yamal revient tout juste de blessure et est encore loin d’être à 100 % de ses moyens. Derrière eux, Víctor Muñoz est lui aussi légèrement blessé, tandis que Ferran Torres apparaît davantage comme une solution en pointe que sur un côté. Dans un match particulièrement engagé face à l’Uruguay, marqué par de nombreuses fautes et un carton rouge pour un tacle dangereux, les conséquences physiques pourraient donc peser très lourd sur les ambitions espagnoles pour la suite de cette Coupe du monde.