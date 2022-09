L'Arménie se sépare de Joaquin Caparros

Arrivé à la tête de la sélection arménienne le 10 mars 2020, Joaquin Caparros aura dirigé les Montagnards pendant 26 matches. La dernière campagne de Ligue des Nations, conclue à la dernière place du groupe 1 (derrière l'Ecosse, l'Ukraine et l'Irlande), dans la Ligue B, aura été fatale à l'Espagnol de 66 ans, qui part sur un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 12 défaites (25 buts marqués, 56 encaissés).

«Le président de la FFA, Armen Melikbekyan, a rencontré Joaquin Caparros le 28 septembre et a discuté des performances de l'équipe nationale arménienne cette année. Au cours de la réunion, un accord mutuel a été conclu pour ne pas poursuivre la coopération», peut-on lire dans le communiqué de la FFA. Sous les ordres du dirigeant espagnol, passé sur les bancs de Séville ou Bilbao, l'équipe nationale arménienne a atteint la première place de son groupe dans la Ligue C de la Ligue des Nations et a également connu la plus longue séquence sans défaite de son histoire - 9 matchs.

