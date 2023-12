Real Madrid : le message de Carlo Ancelotti après sa prolongation

C’était l’information principale de la journée. Alors qu’il était annoncé très proche du Brésil pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleção à l’issue de la saison actuelle, Carlo Ancelotti a finalement décidé de rester au Real Madrid. Le manager italien a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2026.

Une annonce qui a particulièrement irrité le Brésil, qui l’attendait en vue de la prochaine Copa Amercia et de la Coupe du monde 2026. Mais le Mister de 64 ans va bel et bien continuer avec les Merengues, comme il l’a confirmé sur ses réseaux sociaux. «Aujourd’hui est un jour heureux. Le Real Madrid et moi continuons notre voyage ensemble à la recherche de nouveaux et plus grands succès. Merci à tous et Hala Madrid !», a-t-il expliqué.